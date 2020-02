Italien: Sieben Corona-Tote und über 230 Erkrankte

Alle Corona-Verdachtsfälle in Kärnten negativ

15 Corona-Verdachtsfälle hat es bisher in Kärnten gegeben, alle wurden getestet und fielen negativ aus. Auch in den anderen Bundesländern Österreichs wurde bisher kein Fall bestätigt. In Kärnten sind Atemmasken und Desinfektionsmittel teilweise schon ausverkauft.