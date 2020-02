Hund misshandelt und verletzt

Die Tierrettung fand den verwundeten Vierbeiner mitten in der Nacht in einem Park im Bezirk Graz-Umgebung und brachte ihn zu einem Veterinärmediziner. „Ich bin kein Forensiker, aber für mich sah es so aus, als ob er mit einem Gegenstand geschlagen worden wäre“, erläuterte der als Zeuge geladene Tierarzt. Verantwortlich soll laut Staatsanwalt der Besitzer sein. Zeugen gaben zudem an, der Mann habe das Tier bereits im Juni an einer Leine durch die Gegend geschleudert.