Tiertransporter mit 21 Stieren umgekippt

„Und wen das Tierleid schon nicht interessiert, wer nicht versteht, was man fühlenden, schmerzempfindlichen Wesen an Perversion antut, der soll wenigstens den Klimaaspekt bedenken“, so eine aufgebrachte Leserin. „Jeden Tag nehmen wir das Wort Klimakrise in den Mund – aber bei solchen Transporten werden Millionen Kilometer heruntergespult, sind riesige Frachter mit Tieren auf den Meeren unterwegs. Da sollte der Klimaschutz-Gedanke auch einmal ansetzen!“