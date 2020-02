Zauberhafte Fotos der kleinen Schwedenprinzessin

Zweite in der Thronfolge

Estelle steht in der schwedischen Thronfolge auf dem zweiten Platz und wurde am 23. Februar 2012 um 4:26 Uhr in Solna geboren. Mit vollem Namen heißt sie Estelle Silvia Ewa Mary, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Östergötland. Ihre Eltern haben verraten, dass ihr den Kosenamen „Pricken“, was auf Schwedisch “(i-)Tüpfelchen" bedeutet, gegeben haben.