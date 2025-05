Oklahoma City startet mit Sieg gegen Minnesota!

„Es geht nicht darum, wer das erste Spiel gewinnt!“

Gilgeous-Alexander sorgte mit einem überragenden Auftritt in der zweiten Halbzeit dafür, dass sich der Favorit noch klar durchsetzte. Er verbuchte 31 Punkte, neun Vorlagen und fünf Rebounds. „Im zweiten Spiel werden sie etwas verändern, wir werden etwas verändern. Das ist eine ‘Best Of Seven‘-Serie, es geht nicht darum, wer das erste Spiel gewinnt“, sagte der Kanadier, der Kandidat für die Auszeichnung zum besten Spieler der Saison ist (das Playoff ist dabei allerdings ausgenommen). Das zweite Spiel findet in der Nacht auf Freitag europäischer Zeit erneut in Oklahoma City statt.