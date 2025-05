Nach Regen kommt heftige Pollensaison auf uns zu

Hunderttausende Österreicher betroffen

Gräserpollen zählen zu den wichtigsten Allergieauslösern weltweit. In Österreich leiden Hunderttausende Menschen jedes Jahr unter ihrer Blüte. Die Saison dauert von Anfang Mai bis in den August hinein. Damit ist der Gräserpollenflug die am längsten andauernde Pollensaison, von der auch am meisten Allergiker betroffen sind.