Panthers starten mit 5:2 gegen Hurricanes

Der Titelverteidiger holte am Dienstag ein 5:2 und sicherte sich damit einen Vorteil in der „Best Of Seven“-Serie auf dem Weg in das Stanley-Cup-Finale. Für die Gastgeber war es die erste Heimniederlage im Playoff dieser Saison, allerdings schon die 13. Niederlage in einem NHL-Halbfinale in Folge.