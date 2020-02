Anschober: „Wir arbeiten eng in der EU zusammen“

„Diese Vorgehensweise hat im Fall des Ausbruchs in Bayern vor drei Wochen gut funktioniert“, sagte Anschober. „Der Ausbruch konnte begrenzt und gestoppt werden.“ Auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hatte am Sonntagvormittag anlässlich der Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien erklärt: „Wir sind gut gerüstet in Österreich."