Wiener Bürgermeister: Gratis-Ganztagesschule kommt

Ausgedehnt soll auch der sogenannte Wien-Bonus werden, was etwa Wiener Lebensmittelproduzenten zugutekommen soll, wie Ludwig ankündigte. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Entschlossen für Wien“. In der Eventlocation K47 wurden dabei - am Beginn des heurigen Wien-Wahljahres - die inhaltlichen Schwerpunkte für die kommenden Monate dargelegt.