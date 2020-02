Becker: „Dominic Thiem ist absolute Weltspitze!“

Wenn Boris Becker zu „seinem“ Tennis-Sport doziert, hängt ihm nicht nur ganz Deutschland an den Lippen - weltweit hat das Wort des früheren Weltklasse-Mannes in Sachen „Filzball-Prügeln“ viel Gewicht. Und so soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich der 52-Jährige am Rande der Laureus-Awards-Gala in Berlin äußerst positiv zu Österreichs Tennis-Nummer 1 Dominic Thiem äußerte …