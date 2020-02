Putin verspricht bei Zustimmung Mindestlohn

Diese Punkte müssten klar im Grundgesetz festgeschrieben werden, sagte Putin am Donnerstag in Moskau. Er traf sich mit einer Arbeitsgruppe zur Änderung der Verfassung. Dabei betonte er, dass die Verfassungsänderung erst nach einer Volksabstimmung in Kraft trete. Im Fall einer Ablehnung werde die Verfassung nicht angefasst. Der Tag der Abstimmung werde arbeitsfrei sein und wie eine Präsidentenwahl organisiert, sagte Putin. Diskutiert wird der 22. April.