Leser zeigen Herz: Die gute Seele von Meidling

Die „Krone“ sagt Danke!

Jetzt mitmachen und Urlaub gewinnen! Denn wir zeichnen Menschlichkeit im Alltag aus. Wer war besonders hilfsbereit? Wer hat sich durch eine vielleicht noch so kleine Tat positiv hervorgetan? So funktioniert unsere Aktion: Nominieren Sie eine Person (Name, Anschrift, Telefonnummer des Absenders wie auch - nach Zustimmung - der nominierten Person sind Voraussetzung für die Teilnahme) bitte an die folgende E-Mail-Adresse: leserzeigenherz.wien@kronenzeitung.at. Jetzt online mitmachen, Teilnahmebedingungen unterwww.krone.at/herz.