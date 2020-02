Neue Ampeln zu laut: Anrainer von Signal gestört

Leser Bernhard D. wohnt rund 100 Meter von der neuen Ampelanlage entfernt. Aber selbst bei seiner Haustür ist das akustische Dauersignal der neuen Anlage deutlich zu hören. Und zwar von gleich acht (!) Ampeln an der Kreuzung im achten Bezirk.„Die neue Anlage beschallt eine Distanz von 120 bis 150 Metern, ist im gesamten angrenzenden Park und in allen umliegenden Schanigärten zu hören. Wie das im Sommer und bei geöffneten Fenstern sein wird, kann man sich derzeit nur ausmalen“, berichtete der Wiener. So wie viele Anrainer versteht er nicht, warum ausgerechnet an dieser Kreuzung eine derart laute Ampel installiert worden ist. Noch dazu mit einem Dauersignal von sechs Uhr morgens bis 22 Uhr in der Nacht.