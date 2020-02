Bierlein-Vize wird neuer Chef am Höchstgericht

In dieser Zeit - genauer gesagt: in den vergangenen acht Monaten - führte Christoph Grabenwarter den VfGH interimistisch. Der Grund dafür: VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein sprang nach dem Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz als Kanzlerin in die Bresche, Grabenwarter rückte im Juni 2019 als ihr Vize nach. Und weil Bierlein aus Altersgründen nicht mehr in das Haus an der Wiener Freyung zurückkehrt, war die Stelle des ranghöchsten Richters der Republik vakant - bis jetzt.