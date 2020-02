Edtstadler signalisiert Spielraum bei EU-Budget

Vorschlag aus Finnland gehe in die richtige Richtung

Der Vorschlag der Kommission sei für Österreich zu hoch, ebenso wie jener des Europaparlaments, stellte Edtstadler einmal mehr klar. Der Vorstoß Finnlands gehe aber „in die Richtung, die wir wollen“. „Es muss in jedem Fall in Richtung ein Prozent gehen“, so die EU-Ministerin, die sich derzeit auf Tour durch insgesamt zehn EU-Staaten befindet, um für die österreichische Position bei den EU-Budgetverhandlungen zu werben.