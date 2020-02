Welser-Energiesparmesse: Fortschritt zum Angreifen

„Unsere Zukunft baust du“

„Die WEBUILD-Energiesparmesse ist eine Fachmesse für den Bau, eine Heizungs-Messe und eine Badezimmer-Ausstellung in einem“, sagt Schneider. „Unsere Zukunft baust du“, lautet das Motto von 6. bis 8. März, wenn sich beim Messe-Highlight Aussteller rund ums Wohnen, Hausbauen und Sanitär in Wels versammeln. Weil die Technologien, die Einzug halten, in Oberösterreich erlebbar gemacht werden, hat sich die Messe längst einen Ruf weit über die Grenzen des Bundeslands hinaus gemacht. Die Besucher können den Fortschritt angreifen, Fragen stellen und Hightech-Entwicklungen testen. Vom smarten Spiegel bis zur Virtual-Reality-Brille, dank der Bäder-Pläne real werden: Aus dem Staunen kommt man kaum heraus.