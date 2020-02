„Greta-Syndrom“: EU-Vize beleidigt Klimaaktivisten

Borrell hatte am Freitag in einem TV-Interview in Brüssel gesagt: „Die Vorstellung, dass junge Leute ernsthaft entschlossen sind, den Klimawandel zu stoppen - wir könnten es das ,Greta-Syndrom‘ nennen - erlauben Sie mir meine Zweifel.“ Der 72-Jährige fügte hinzu: „Es ist nett, gegen den Klimawandel zu demonstrieren, solange niemand einen darum bittet, dafür zu zahlen.“ Er bezweifele, dass die jungen Aktivisten bereit seien, für ihre Überzeugungen ihren Lebensstandard zu senken.