Zweifache Mutter tot: Gabalier-Posting an Familie

Vor wenigen Tagen wurde in Graz eine ihm unbekannte zweifache Mutter von einem psychisch Kranken (27) auf offener Straße niedergestochen. Die 33-Jährige starb am Mittwoch im Spital. Am Freitag wendete sich Andreas Gabalier, der aus demselben Bezirk der Landeshauptstadt stammt, mit einem mitfühlenden Posting auf Facebook an die Familie des Zufallsopfers und bot ihr Hilfe an.