Psychisch Kranker sticht zweifache Mutter nieder

Blutiger Tag in der Steiermark: Am Vormittag soll im obersteirischen Trieben ein Asylwerber seine Ehefrau ermordet haben, in Graz wurde nur wenige Stunden später eine zweifache Mutter auf offener Straße von einem Angreifer mit einem Messer attackiert. Sie schwebt in Lebensgefahr! Der 27-jährige Grazer, der offenbar erst am Montag aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden war, gestand die Tat in der Einvernahme.