„Wie tief muss man sinken?“ - Ski-Krach eskaliert

„Wie tief muss man sinken?“

Der wollte zunächst auf den lautstarken Kritiker gar nicht eingehen. „Ist mir grundsätzlich ziemlich egal, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen“, entgegnete Feller in Chamonix. Nur wenig später holte er aber doch zum Gegenschlag aus. „Wie tief muss man sinken, einen zu kritisieren, der sein Riesentorlauf-Comeback gibt, trotzdem noch eigentlich als Bester aussteigt, noch dazu von einer Verletzung zwei Monate vorher kommt?“, fragte Feller, der am vorigen Sonntag in Garmisch-Partenkirchen als 28. des Riesentorlaufs bester Österreicher gewesen war.