Düstere Einbrecher in Tirol wieder vermehrt aktiv

34 Coups mehr als in der Vorsaison

Unterm Strich zählte die Tiroler Polizei in der abgelaufenen Saison (gewertet wurden jene Coups, die sich in der Zeit von 1. November bis 31. Jänner zwischen 16 und 21 Uhr ereigneten) 46 Dämmerungseinbrüche, was 4,1 Prozent der Gesamtanzeigen von Österreich (1111 Fälle) entspricht. Das entspricht einem satten Plus im Vergleich zur letzten Saison, wo mit 12 Anzeigen der absolute Tiefstwert erreicht wurde. Es gab aber auch andere Zeiten: 2015/16 zum Beispiel wies die Kriminalstatistik noch 90 „düstere“ Einbruchscoups auf.