Rodeln: Gleich viele Tote wie bei Lawinenabgängen

Drei Menschen haben 2019/2020 (Stand 7. Februar) beim Rodeln ihr Leben verloren, bei Lawinenunglücken waren es gleich viele. Erschreckend, denn in den vergangenen zehn Jahren gab es jeweils maximal zwei tödlich verunglückte Rodler in einer gesamten Wintersaison in Tirol. Österreichweit waren es heuer sogar schon fünf Tote. Dies bedeutet ebenfalls einen Negativrekord.