Migranten mit falschen Gerüchten an Grenze gelockt

Der Protest Hunderter Migranten an der serbisch-ungarischen Grenze bei Tompa ist in der Nacht auf Freitag beendet worden. Die serbische Polizei holte die vorwiegend aus Syrien, dem Irak und Afghanistan stammenden Männer, Frauen und Kinder mit Bussen ab und brachte sie in ein Auffanglager im südserbischen Presevo. Die Auflösung der Protestaktion verlief friedlich, die Migranten folgten den Anweisungen der serbischen Polizei. Das Innenministerium in Wien beobachtet die Lage an der EU-Außengrenze sehr genau. Ressortchef Karl Nehammer steht laut Angaben seines Büros in engem Austausch mit Budapest, um über die Situation vor Ort im Bilde zu sein.