57 Prozent der Firmen suchen verzweifelt Personal

In Graz gibt es zu wenige Betonbauer

Auffällig sind die regionalen Unterschiede: Während im Großraum Graz ein eklatanter Mangel an Betonbauern (auf elf offene Stellen kommt nicht einmal ein Bewerber) herrscht, kommen etwa in Gleisdorf mehr als sechs offene Stellen auf einen Arbeitslosen in diesem Bereich. „Dazu werden durch die demografische Entwicklung in den kommenden Jahren doppelt so viele Menschen in Pension gehen, wie ins Erwerbsleben nachrücken - und da muss man kein Mathematiker sein, um die Folgen abschätzen zu können“, stellt der steirische WKO-Chef Josef Herk klar.