Neues Förderpaket: Mehr Geld für Ältere ohne Job

„Arbeitsverweigerer können wir in Österreich nicht akzeptieren“, meinte Aschbacher vor wenigen Tagen in einem „Kurier“-Interview. Welche neuen Maßnahmen nun die Regierung vorhat, wollte Aschbacher gegenüber krone.tv-Moderatorin Damita Pressl nicht verraten. Vieles von dem, was diskutiert wird, ist freilich bereits jetzt schon möglich. Allerdings möchte sie, betonte die Ministerin, die „Flexibilität zwischen dem Osten und dem Westen“ erhöhen. In diesem Zusammenhang geht es um die Zumutbarkeitsgrenzen für vom AMS vermittelte Jobangebote.