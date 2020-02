Sie tauschte Kunstrad gegen Yogastudio

So wurde aus Hobby Professionalität. Der Pfarrsaal in Hohenems sollte ihre erste „Versuchsstätte“ werden. „Ich habe meinen ersten offiziellen Kurs gestartet, aber bald schon ist der Raum zu klein geworden. Es ist immer weiter gewachsen“, erzählt sie von ihrem Werdegang, der sie nicht nur immer mutiger im Geschäftlichen werden ließ, sondern auch in Sachen Yoga. „Man kann mit Yoga auch ganz viel kaputt machen, das wissen die wenigsten. Wenn jemand eine normale Grundausbildung macht, lernt er nicht, was man mit einem Bandscheibenvorfall beachten muss, darum habe ich Yogatherapieausbildungen bei Physiotherapeuten und Medizinern absolviert.“