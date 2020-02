„Katastrophal!“ Schweiz zieht Österreich davon

Puelacher: „Schwarzer Tag“

Andreas Puelacher betonte, an diesem „sehr schwarzen Tag für den Riesentorlauf-Sport in Österreich“ nichts schönreden zu wollen. „Das ist viel zu wenig, was wir zeigen“, sagte der Chef der Alpin-Herren, denen er seit 2014 vorsteht. „Aber ich werde den Kopf nicht in den Sand stecken. Es wird weitergearbeitet, es wird weitergekämpft.“