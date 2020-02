Möchtegern-Rapper ließ Mutter hinrichten

Trauernder Waise lebte in Saus und Braus

Fortan lebte der erfolglose Rapper als trauender Waise in Saus und Braus, da er die Lebensversicherung seiner Mutter kassierte. Den Ford Mustang, den seine Erzeugerin ihm geschenkt hatte, ließ er gar zum protzigen Flügeltürer umbauen. Wilson warf auch Tausende Dollar in bar in eine Menschenmenge, die den Möchtegern-Rapper dafür abfeierte. Er filmte die Szene, um das Video danach bei YouTube posten zu können, berichtete die Lokalzeitung „Chicago Sun-Times“.