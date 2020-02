Eierlaberl-Wahnsinn vor Finale kennt kaum Grenzen

Amerika im Ausnahmezustand! Heute Nacht hält die Nation den Atem an, wenn in Miami bei der 54. Auflage des Super Bowls die Stars der Kansas City Chiefs auf die der San Francisco 49ers treffen.

Über 110 Millionen Menschen sind in den Staaten via TV mit dabei, zelebrieren das Sportereignis, bei dem Demi Lovato die Hymne singen, Jennifer Lopez und Shakira die Halbzeit-Show bestreiten werden, wie einen Nationalfeiertag. Weltweit sind es an die 800 Millionen Zuschauer.