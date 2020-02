Italienischer Doppelsieg im Super G ++ Venier 5.

Nach einer Flut von Absagen im Olympia-Schauplatz von 2014 ist es in Rosa Khutor tatsächlich zur Austragung eines Alpin-Rennens im Damen-Weltcup gekommen. Ganz vorne waren am Sonntag zwei Italienerinnen zu finden: Die in Topform befindliche Federica Brignone setzte sich im Super-G vor ihrer Landsfrau Sofia Goggia durch. Die ÖSV-Damen verpassten das Podest - Stephanie Venier wurde als Beste Fünfte.