Fürstenfelder Werk gerettet? Besitzer dementiert

„Alle 250 Arbeitsplätze erhalten“

Nun die überraschende Meldung am Donnerstag: „Wir haben es geschafft und können alle rund 250 Arbeitsplätze in Fürstenfeld erhalten", wird Hubert Holzapfel, steirischer Landessekretär der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), in einer Aussendung zitiert. Nidec will neben der Delta- auch die Kappa-Linie erwerben und weiterhin in Fürstenfeld produzieren. „Dies wurde dem Betriebsrat schriftlich von Nidec mitgeteilt.“