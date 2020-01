Nach Wangs Gaißau-Pleite: Hotel kommt unter Hammer

Bereits im September gab es Wirbel um das Hotel Alparella in Adnet im Tennengau. Geschäftsführer Dietmar Weiser machte seinem millionenschweren Chef aus China Druck, um die Sanierung des seit 2013 leer Hotels voranzutreiben. Nun wurde ein Versteigerungsverfahren beim Bezirksgericht Hallein angemeldet. Jetzt soll die Vier-Sterne-Unterkunft unter den Hammer kommen. Der Ex-Partner des Schmuck-Magnaten Albert Ebner, der auch an dem Hotelprojekt beteiligt ist, hat genug und will sein Geld sehen. Zuletzt geriet Wang mit der Insolvenz der zweiten Insolvenz der Gaißauer Bergbahnen binnen mehrerer Jahre in die Schlagzeilen.