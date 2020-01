Huawei bestellt neuen Österreich-Chef

Zhang verbrachte seine gesamte bisherige Berufslaufbahn bei Huawei. Er startete seine Karriere nach Abschluss seines Studiums an der Anhui University of Finance and Economics in der Abteilung Internationaler Vertrieb. 2004 wechselte er von China ins Ausland, zuerst nach Sri Lanka, 2014 nach Vietnam, bevor er 2017 für Huawei nach Europa ging. Österreich ist nach Polen Zhangs zweite Karrierestation in der EU.