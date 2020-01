„Bück dich, du Miststück“: Grapscher verurteilt

„Wieso greifen Sie jungen Mädchen an den Hintern?“, will Richter Gernot Kugi von dem 38-jährigen Koch wissen. Dieser murmelt etwas von „Blödelei“ und dass er alles einsehe. „Ich habe aus dem Vorfall gelernt. Jetzt gehe ich bei Lehrlingen und anderen Herrschaften auf Distanz.“ Was auch gut ist.