„Krisen geben einem die Möglichkeit zu wachsen“

Auf jeden Fall - echt cool, dass das geklappt hat. Ich habe in den letzten Jahren wenig Spielpraxis bekommen. In Dornbirn habe ich die Möglichkeit, mich wieder weiterzuentwickeln - in einer funktionierenden Mannschaft und einem sympathischen Verein. Ich werde mein Bestes geben und mich voll reinhauen - alles andere liegt in der Hand des Trainers.