Überfall am Praterstern: Teenager-Duo festgenommen

Zwei junge Burschen sind am Donnerstag von der Wiener Polizei festgenommen worden, nachdem sie am 5. September 2019 am Praterstern einen 36-Jährigen überfallen haben sollen. Auf die Spur der 17 bzw. 19 Jahre alten Tatverdächtigen kam man, nachdem Anfang Jänner im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lichtbilder aus einer Überwachungskamera der beiden Verdächtigen veröffentlicht worden waren.