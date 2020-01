Magazin: Kurz „Meister der verführenden Rhetorik“

„Ich, Sebastian Kurz, ein Konservativer in Grün“ titelt „7“, das am Freitag erschienene Wochenmagazin der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ ein Porträt des österreichischen Bundeskanzlers. Sebastian Kurz wird darin als „Meister in der Kunst der verführenden Rhetorik“ bezeichnet. Auf dem Cover ist er ebenfalls abgebildet: „Ich, Sebastian Kurz“, steht dort in großer Schrift. Und: „Der wiedergewählte österreichische Kanzler (33) bietet Europa ein neues Modell an: der erste Konservative, der mit den Grünen koaliert, in seiner Regierung, die aus mehr Frauen als Männern besteht, und unflexibel gegenüber Migranten (und Italien).“