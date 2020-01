Nehammer klar gegen Flüchtlingsverteilung in EU

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag vor dem EU-Innenministerrat in Zagreb betont, dass er eine Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU weiterhin ablehnt. Österreich sei ohnehin außergewöhnlich belastet und habe es seit 2015 mit 200.000 Asylanträgen zu tun gehabt. „Wir haben schon und leisten nach wie vor einen hohen Beitrag“, sagte Nehammer, der es am besten fände, im Mittelmeer aus Seenot gerettete Menschen nach Libyen zurückzubringen, sofern dort eine menschenwürdige Behandlung sichergestellt sei.