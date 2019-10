Frontex wird auf 10.000 Beamte aufgestockt

Die Grenzschutzbehörde Frontex wird bis 2027 schrittweise auf 10.000 Beamte aufgestockt. Das haben die EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel beschlossen. Demnach sollen die Grenzschützer der Europäischen Union auch vermehrt in Drittstaaten zum Einsatz kommen sowie die nationalen Behörden bei Abschiebungen unterstützen.