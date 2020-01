Vergewaltigungsopfer bekam Schoko-Penisse, Valium

Die „Sopranos“-Darstellerin erzählte dem Gericht in Manhattan, dass der 67-jährige Filmproduzent ihr das Paket schickte, damit sie „sich entspannt und nicht so gestresst ist“, nachdem er sie in einem seiner Filme besetzt hatte. Laut der Schauspielerin waren in dem Paket einige Filme, Lakritze, Popcorn und eine Flasche Diazepam, auch bekannt unter dem Namen Valium. Auf die Frage des Staatsanwaltes, ob sie danach noch ein zweites Paket erhalten habe, antwortete Sciorra: „Es war eine Box voller Schokoladen-Penisse. Ich fand es ekelhaft und unangebracht.“