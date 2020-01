Skifahrer starb nach Kollision mit Skidoo-Anhänger

Ein 79-jähriger Skifahrer, der am vergangenen Freitagvormittag auf der Tauplitzalm in Bad Mitterndorf (steirischer Bezirk Liezen) mit einem Anhänger eines Schneemobils kollidiert war, ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte, starb der Mann am Mittwochvormittag im Uniklinikum Salzburg.