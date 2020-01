Grazer „Kulturfahrt“ zur Demo nach Wien

Knisterstimmung am Grazer Uni-Campus. Grund ist der Wiener Akademikerball am Freitagabend - oder besser, die von der Hochschülerschaft geplante Demofahrt in die Bundeshauptstadt. Der Ausflug findet zwar statt, allerdings unter dem Titel „Kultref goes Wien“. Eine Tatsache, die bei einigen für erhöhten Blutdruck sorgt.