Arbeitsunfall: 29-Jähriger von Baum getroffen

In Hart im Zillertal führten ein Einheimischer (61) und dessen Sohn (29) am Mittwochnachmittag Abholzungsarbeiten durch. Weil der Sohn mit dem Hoflader zu früh losfuhr, fiel ein bereits angesägter Baum in seine Richtung und traf in am Kopf und an der Schulter - erheblich verletzt.