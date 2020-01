Umstände unklar: Pkw kollidierten auf Bundesstraße

Straße für eine Stunde gesperrt

„Während der Brite und die zwei in seinem Fahrzeug mitfahrenden Österreicher unverletzt blieben, wurde die 21-jährige Lenkerin erheblich verletzt“, schildert die Polizei. Die junge Frau wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - die Bundesstraße musste für die notwendigen Aufräum- und Bergearbeiten für etwa eine Stunde gesperrt werden.