Klage gegen sieben 380-kV-Aktivisten

Bei der Bezirkshauptmannschaft wurden außerdem Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet. Freileitungsgegner bekamen Behörden-Post, dass sie sich rechtfertigen müssen. Der Grund: Die Blockade am ersten Tag im Sperrgebiet, als die Rodungsarbeiten gestoppt wurden. Ein Brief flatterte auch bei Franz Köck ins Haus. Der Adneter ist ein Freileitungsgegner der ersten Stunde und unter anderem bei der IG-Erdkabel vertreten. „Ich war am besagten Tag zur besagten Zeit gar nicht in Bad Vigaun“, so Köck. Sein Alibi? „Ich war zu dem Zeitpunkt beim Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Manfred Perterer.“