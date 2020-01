Deal perfekt? Bayern wollen Real-Star-Verteidiger

Der rechte Außenverteidiger Alvaro Odriozola hatte es nicht leicht, sich in der bärenstarken Real-Defensive durchzusetzen. Der Baske kam schon 2014 (mit 18) in der Hauptstadt an, musste sich durch die Jugendabteilung und die B-Mannschaft von Real kämpfen. 2017 wurde er sogar an seinen Ausbildungsverein Real Sociedad ausgeliehen, ehe er 2018 von den Madrilenen wieder zurückgeholt wurde.