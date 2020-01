Handball-Hit gegen Deutschland jetzt LIVE

Für Österreichs Handball-Männer tut sich mit dem Hauptrundenspiel gegen Deutschland heute Abend die nächste Chance auf eine Überraschung auf. Vielleicht sogar die größte. Denn die DHB-Auswahl ist angeschlagen, verspielte am Samstag ihre letzte Halbfinalchance. Gelingt der erste Sieg über die Deutschen in einem Bewerbsspiel, darf man weiter von Stockholm träumen. Wir übertragen das Spiel hier in voller Länge LIVE.