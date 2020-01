„Beeren müssen nicht fliegen. Nein zu Luftimport!“

Kein „Business as usual“

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen - nicht im Sinne der Aushebelung jener Gesetze, die unsere Demokratie schützen, wie das im Kampf gegen den Terrorismus in den USA in großem Stil passiert ist, sondern im Sinne mutiger Politik im Rahmen der Verfassung. Keine der genannten Situationen liefert eine Blaupause für das jetzt Notwendige, und alle hatten auch Nachteile. Aber die Klimakrise ist mit „Business as usual“, mit „weiter wie bisher“ nur etwas grüner, nicht lösbar. Neue Wege müssen beschritten werden. Vorschläge dazu und gute, funktionierende Beispiele gibt es. Es muss nicht alles bis zum Ende durchdacht sein. Es ist wichtig, zu beginnen und parteiübergreifend konstruktiv und kreativ Lösungen zu erarbeiten!