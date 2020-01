Haftars Truppen schließen Ölhäfen in Ost-Libyen

Erdogan warnt vor dem Fall der Regierung in Tripolis

Unterdessen warnte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan vor einer erhöhten Terrorgefahr in Europa, sollte die von der UNO anerkannte Einheitsregierung in Tripolis stürzen. „Europa wird mit einer Reihe neuer Probleme und Bedrohungen konfrontiert sein, wenn die legitime libysche Regierung fällt“, schrieb Erdogan in einem am Samstag veröffentlichten Beitrag in der US-Zeitschrift „Politico“. „Terrororganisationen“ wie die Terrormiliz Islamischer Staat oder Al-Kaida könnten in Libyen „einen fruchtbaren Boden finden und wieder auf die Beine kommen“.