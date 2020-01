Wer ist zuständig? Gerangel um Glyphosat-Verbot

Im Sommer klang alles noch so einfach: Auf Initiative der SPÖ wurde im Parlament beschlossen, das Pflanzengift Glyphosat in Österreich zu verbieten. Mittlerweile versinkt das Anliegen in einem Bürokratie-Sumpf: Die EU sieht dieses Verbot nämlich äußerst kritisch - und weil man das Gesetz vor dem Beschluss eigentlich nach Brüssel zu einer Art Vorprüfung hätte schicken müssen, unterzeichnete Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein das Gesetz mit dem Verweis auf einen Formalfehler nicht.